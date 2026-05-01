Grande vente de printemps Manufacture des Emaux de Longwy 1798 Longwy

Longwy

Grande vente de printemps

Manufacture des Emaux de Longwy 1798 3 rue des Emaux Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15

Traditionnelle vente de l’Ascension, jeudi 14 mai de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 30% de remise sur les émaux en vente dans la boutique (hors nouveautés), 60% de remise sur les faïences et émaux, en second choix et fin de série, présentés dans la salle des fours sur rendez-vous au 03 82 24 30 94.

Pour les personnes indisponibles le 14 mai, les pièces remisées restantes seront présentées dans la boutique, vendredi 15 et samedi 16 mai, en accès libre, sans rendez-vous, de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Durant le week-end, vous pourrez tenter votre chance pour gagner un émaux lors d’une tombola sans obligation d’achat.Adultes

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Manufacture des Emaux de Longwy 1798 3 rue des Emaux Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 30 94

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English :

Traditional Ascension Day sale, Thursday May 14th, 8am to 12:30pm and 1:30pm to 6pm: 30% discount on enamels on sale in the boutique (excluding new items), 60% discount on second choice and end-of-series earthenware and enamels displayed in the kiln room by appointment only, call 03 82 24 30 94.

For those unavailable on May 14, the remaining discounted pieces will be presented in the boutique on Friday May 15 and Saturday May 16, with free access, no appointment necessary, from 10am to 12pm and from 1pm to 6pm.

Over the weekend, you can try your luck at winning an enamel in a no-obligation tombola.

L’événement Grande vente de printemps Longwy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU GRAND LONGWY