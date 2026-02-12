Brocante et marché du terroir

Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11

Brocante et marché du terroir sur la place Darche à Longwy Haut.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Grand Longwy (tarif emplacement 2 € le mètre linéaire).Tout public

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

Flea market and local market on the Place Darche in Longwy Haut.

Registration at the Tourist Office of Grand Longwy (fee for a place 2 ? per linear meter).

L'événement Brocante et marché du terroir Longwy a été mis à jour le 2026-02-12