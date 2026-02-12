Brocante et marché du terroir Longwy
Brocante et marché du terroir Longwy dimanche 10 mai 2026.
Brocante et marché du terroir
Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11
Brocante et marché du terroir sur la place Darche à Longwy Haut.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Grand Longwy (tarif emplacement 2 € le mètre linéaire).Tout public
0 .
Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market and local market on the Place Darche in Longwy Haut.
Registration at the Tourist Office of Grand Longwy (fee for a place 2 ? per linear meter).
L’événement Brocante et marché du terroir Longwy a été mis à jour le 2026-02-12 par OT DU GRAND LONGWY