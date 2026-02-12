Éclats d’artisanat Place Darche Longwy

Éclats d’artisanat

Place Darche Hall de l’hôtel de ville Longwy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-09

Deux journées dédiées à l’artisanat dans le cadre de l’évènement Eclats d’artisanat .

Les visiteurs pourront admirer les créations de plusieurs artisans du territoire, qui réaliseront des démonstrations de leur savoir-faire et expliqueront leur spécialité.Tout public

Place Darche Hall de l’hôtel de ville Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54 contact@longwy-tourisme.com

English :

Two days dedicated to crafts as part of the Eclats d’artisanat event.

Visitors will be able to admire the creations of several local artisans, who will be demonstrating their skills and explaining their specialties.

