Brocante et marché du terroir Longwy
Brocante et marché du terroir Longwy dimanche 14 juin 2026.
Longwy
Brocante et marché du terroir
Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Brocante et marché du terroir sur la place Darche à Longwy Haut.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Grand Longwy (tarif emplacement 2 € le mètre linéaire).Tout public
0 .
Place Darche Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54
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English :
Flea market and local market on the Place Darche in Longwy Haut.
Registration at the Tourist Office of Grand Longwy (fee for a place 2 ? per linear meter).
L’événement Brocante et marché du terroir Longwy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DU GRAND LONGWY
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