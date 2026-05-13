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Soirée Cocktail par Karine Zunino, Musée des émaux et faïences, Longwy

Soirée Cocktail par Karine Zunino, Musée des émaux et faïences, Longwy

Soirée Cocktail par Karine Zunino, Musée des émaux et faïences, Longwy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des émaux et faïences

Adresse : Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France

Ville : 54400 Longwy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Soirée Cocktail par Karine Zunino Samedi 23 mai, 20h30 Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Une soirée musicale donnée par la chanteuse Karine Zunino confère aux lieux une ambiance jazz. Les visiteurs sont invités à déambuler à travers les salles d’exposition. Un apéritif dînatoire est offert pour l’occasion.

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.
Une soirée musicale à l’ambiance jazzy avec la chanteuse Karine Zunino accompagné d’un apéritif dînatoire.

© Karine Zunino

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