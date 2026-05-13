Soirée Cocktail par Karine Zunino, Musée des émaux et faïences, Longwy

Soirée Cocktail par Karine Zunino Samedi 23 mai, 20h30 Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Une soirée musicale donnée par la chanteuse Karine Zunino confère aux lieux une ambiance jazz. Les visiteurs sont invités à déambuler à travers les salles d’exposition. Un apéritif dînatoire est offert pour l’occasion.

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.

Une soirée musicale à l’ambiance jazzy avec la chanteuse Karine Zunino accompagné d’un apéritif dînatoire.

© Karine Zunino