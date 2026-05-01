La fête des émaux Place Salvador Allende Longwy
La fête des émaux Place Salvador Allende Longwy mercredi 13 mai 2026.
Longwy
La fête des émaux
Place Salvador Allende Boutique/Atelier Émaux d’Art de Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13
La fête des émaux à la boutique/atelier Emaux d’Art de Longwy La Signature Christian Leclercq.
A la vente
– Nouvelles créations exclusives de Christian Leclercq.
– Large choix d’Anciens Longwy et d’autres manufactures.
– Nombreux objets authentiques (verre, céramiques et autres) pour la décoration de votre intérieur.
– Accueil au sein de notre espace-vente de L’atelier des éclats Rachel Eva-Sacripanti, restauratrice des Arts Céramiques et des Arts Verriers, sera présente pour vous conseiller et établir des devis pour la restauration de vos pièces.
– Jeudi présence de Fabien Hubert Leclercq, expert en Faïences et Emaux de Longwy.Tout public
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Place Salvador Allende Boutique/Atelier Émaux d’Art de Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 71 46
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English :
Enamel festival at the Emaux d’Art de Longwy boutique/workshop La Signature Christian Leclercq.
On sale:
– New exclusive creations by Christian Leclercq.
– Wide choice of Anciens Longwy and other manufactures.
– Many authentic objects (glass, ceramics and others) to decorate your home.
– Welcome to our L’atelier des éclats sales area: Rachel Eva-Sacripanti, Ceramic and Glass Arts restorer, will be on hand to advise you and draw up estimates for the restoration of your pieces.
– Thursday: Fabien Hubert Leclercq, expert in Faïences and Emaux de Longwy.
L’événement La fête des émaux Longwy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DU GRAND LONGWY
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