La fête des émaux Place Salvador Allende Longwy

Longwy

La fête des émaux

Place Salvador Allende Boutique/Atelier Émaux d’Art de Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13

La fête des émaux à la boutique/atelier Emaux d’Art de Longwy La Signature Christian Leclercq.

A la vente

– Nouvelles créations exclusives de Christian Leclercq.

– Large choix d’Anciens Longwy et d’autres manufactures.

– Nombreux objets authentiques (verre, céramiques et autres) pour la décoration de votre intérieur.

– Accueil au sein de notre espace-vente de L’atelier des éclats Rachel Eva-Sacripanti, restauratrice des Arts Céramiques et des Arts Verriers, sera présente pour vous conseiller et établir des devis pour la restauration de vos pièces.

– Jeudi présence de Fabien Hubert Leclercq, expert en Faïences et Emaux de Longwy.Tout public

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Place Salvador Allende Boutique/Atelier Émaux d’Art de Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 71 46

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English :

Enamel festival at the Emaux d’Art de Longwy boutique/workshop La Signature Christian Leclercq.

On sale:

– New exclusive creations by Christian Leclercq.

– Wide choice of Anciens Longwy and other manufactures.

– Many authentic objects (glass, ceramics and others) to decorate your home.

– Welcome to our L’atelier des éclats sales area: Rachel Eva-Sacripanti, Ceramic and Glass Arts restorer, will be on hand to advise you and draw up estimates for the restoration of your pieces.

– Thursday: Fabien Hubert Leclercq, expert in Faïences and Emaux de Longwy.

L’événement La fête des émaux Longwy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DU GRAND LONGWY