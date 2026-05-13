« Les Sous-Fifres » par la compagnie Les Fées du Logis Samedi 23 mai, 18h00 Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Participation debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Ce sont deux farfelus, Monsieur ChaCha et Mimouch, qui proposent à travers leur spectacle leur univers décalé, poétique et humoristique, visuel et musical. Leur imaginaire fantastique se construit sur les restes de vieux objets sans importance. Les chefs-d’oeuvre du musée n’y échapperont pas.

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.

Un spectacle visuel et musical, à l’univers décalé, poétique et humoristique.

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