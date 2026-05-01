Nuit des musées Musée des émaux et faïences Longwy
Nuit des musées Musée des émaux et faïences Longwy samedi 23 mai 2026.
Longwy
Nuit des musées
Musée des émaux et faïences 1 Rue de la Manutention Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au programme
De 18h à 19h théâtre.
De 19h15 à 20h15 musique.
De 20h30 à 21h30 jazz.Tout public
0 .
Musée des émaux et faïences 1 Rue de la Manutention Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 85 19
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English :
Program:
6pm to 7pm: theater.
7.15pm to 8.15pm: music.
8:30pm to 9:30pm: jazz.
L’événement Nuit des musées Longwy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU GRAND LONGWY
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