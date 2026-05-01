Nuit des musées Musée des émaux et faïences Longwy

Longwy

Nuit des musées

Musée des émaux et faïences 1 Rue de la Manutention Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au programme

De 18h à 19h théâtre.

De 19h15 à 20h15 musique.

De 20h30 à 21h30 jazz.Tout public

0 .

Musée des émaux et faïences 1 Rue de la Manutention Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 85 19

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English :

Program:

6pm to 7pm: theater.

7.15pm to 8.15pm: music.

8:30pm to 9:30pm: jazz.

L’événement Nuit des musées Longwy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU GRAND LONGWY