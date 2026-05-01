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Nuit des musées Musée des émaux et faïences Longwy

Nuit des musées Musée des émaux et faïences Longwy

Nuit des musées Musée des émaux et faïences Longwy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des émaux et faïences

Adresse : 1 Rue de la Manutention

Ville : 54400 Longwy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Longwy

Nuit des musées

Musée des émaux et faïences 1 Rue de la Manutention Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Au programme
De 18h à 19h théâtre.
De 19h15 à 20h15 musique.
De 20h30 à 21h30 jazz.Tout public
0  .

Musée des émaux et faïences 1 Rue de la Manutention Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 85 19 

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English :

Program:
6pm to 7pm: theater.
7.15pm to 8.15pm: music.
8:30pm to 9:30pm: jazz.

L’événement Nuit des musées Longwy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU GRAND LONGWY

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