Longwy

Rassemblement de voitures anciennes

Remparts Longwy-Haut Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Rassemblement de voitures anciennes, de prestige, de caractère, de course, motos anciennes etc…

Animation, château gonflable, bourse d’échange et pièces autos, buvette et restauration.

Soirée animée le samedi soir.Tout public

0 .

Remparts Longwy-Haut Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 71 60 66 24

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English :

Gathering of vintage cars, prestige cars, character cars, racing cars, vintage motorcycles etc…

Entertainment, bouncy castle, car parts and swap meet, refreshments and catering.

Live entertainment on Saturday evening.

L’événement Rassemblement de voitures anciennes Longwy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY