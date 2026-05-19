M.A.A.M. Salle Léon Bassompierre Longwy

Longwy

M.A.A.M.

Salle Léon Bassompierre Rue Legendre Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Expression K’Danse présente son nouveau spectacle M.A.A.M. Mémoire Artificielle. Artificial Memory .

Cette nouvelle création vous plongera dans un univers où mémoire humaine et intelligence artificielle s’entremêlent à travers la danse, les émotions et l’imaginaire.

Réservations https://www.helloasso.com/associations/association-expression-k-danseTout public

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Salle Léon Bassompierre Rue Legendre Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est expressionkdanse@gmail.com

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English :

Expression K’Danse presents its new show: M.A.A.M. Mémoire Artificielle. Artificial Memory .

This new creation will plunge you into a universe where human memory and artificial intelligence intertwine through dance, emotions and imagination.

Reservations: https://www.helloasso.com/associations/association-expression-k-danse

L’événement M.A.A.M. Longwy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY