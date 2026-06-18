Longwy

Trail urbain de Longwy

Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

10ème édition du Trail Urbain de Longwy.

Trails de 5,6 km, 10 km et 21 km. Trail Kids pour les enfants. Marches. Challenge entreprise. Défi collège. Défi lycée.

Inscriptions sur le site internet https://www.trailurbainlongwy.comTout public

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Place Darche Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 91 05 61

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English :

10th edition of the Longwy Urban Trail.

Trails of 5.6 km, 10 km, and 21 km. Kids’ Trail for children. Walking events. Corporate Challenge. Middle School Challenge. High School Challenge.

Register on the website: https://www.trailurbainlongwy.com

L’événement Trail urbain de Longwy Longwy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU GRAND LONGWY