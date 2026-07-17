Atelier Urban Sketch, Musée des émaux et faïences, Longwy

Informations pratiques

Atelier Urban Sketch 19 et 20 septembre Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Durant un atelier d’initiation au dessin urbain et d’observation, il sera proposé aux participants de (re)découvrir des lieux emblématiques de Longwy. L’atelier peut être pensé comme une visite guidée créative où l’on prendrait le temps de s’asseoir quelques minutes pour dessiner les principales lignes des architectures et paysages explorés.

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.

Durant un atelier d’initiation au dessin urbain et d’observation, il sera proposé aux participants de (re)découvrir des lieux emblématiques de Longwy. L’atelier peut être pensé comme une visite ou…

©Léa Valet