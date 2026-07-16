Découvrez un puits du XVIIe siècle, Le Puits de Siège, Longwy

Informations pratiques

Découvrez un puits du XVIIe siècle 19 et 20 septembre Le Puits de Siège Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un puits à l’architecture finement travaillée. Parmi les cinq puits creusés entre 1679 et 1690, il est le seul encore debout aujourd’hui !

Il abrite l’office de tourisme du Grand Longwy qui propose des documentations sur les sites touristiques de la région et une exposition de peintures de l’artiste Sylvette Woerner.

Le Puits de Siège Place Darche, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 24 94 54 http://www.longwy-tourisme.com Le Puits de Siège, situé au centre de la place Darche à Longwy, ville fortifiée par Vauban, a été construit entre 1679 et 1690. C’était le seul puits destiné à un usage civil. D’une profondeur d’environ 60 mètres, il était actionné par une grande roue dans laquelle marchaient deux hommes.

Aujourd’hui, le Puits de Siège abrite l’Office de tourisme du Grand Longwy, qui propose une large documentation sur les sites touristiques de la région.

Le puits est classé au titre des Monuments historiques depuis 1921. Parking à proximité.

Découvrez un puits à l’architecture finement travaillée. Parmi les cinq puits creusés entre 1679 et 1690, il est le seul encore debout aujourd’hui !

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