Maquettes & Mémoire : l’histoire des édifices de Longwy, La galerie du Carré Vauban, Longwy

Informations pratiques

Maquettes & Mémoire : l’histoire des édifices de Longwy 19 et 20 septembre La galerie du Carré Vauban Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez, au sein de ce lieu d’exposition, l’histoire des édifices de la ville. Les maquettes des fortifications de Vauban, du vieux château, de l’église Saint- Dagobert et de la rotonde du parc des Récollets vous aideront à visualiser l’évolution spatiale et architecturale de Longwy au fil du temps.

La galerie du Carré Vauban Rue de la Manutention, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 24 94 54 http://www.longwy-tourisme.com Le Carré Vauban est un bâtiment intégré aux fortifications de Longwy, réalisées entre 1679 et 1684 sous la direction de Vauban. Il abrite plusieurs maquettes de la ville, dont celles des fortifications conçues par Vauban, du vieux château, de l’église Saint-Dagobert ainsi que la maquette de la Rotonde du parc des Récollets. Parking à proximité.

Découvrez, au sein de ce lieu d’exposition, l’histoire des édifices de la ville. Les maquettes des fortifications de Vauban, du vieux château, de l’église Saint Dagobert et de la rotonde du parc des…

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