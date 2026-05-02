Les Nuits des étoiles Crupies
Les Nuits des étoiles Crupies vendredi 7 août 2026.
Crupies
Les Nuits des étoiles
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller. Le spectacle est gratuit, il est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès.
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90 valerie.baudet@dieulefit-tourisme.com
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English :
It’s an ideal time of year, with summer and mild night-time temperatures encouraging us to stay up late. The show is free, accessible to all and requires no prior knowledge. Curiosity is the only key.
L’événement Les Nuits des étoiles Crupies a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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