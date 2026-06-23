Vendays-Montalivet

LES NUITS DES ETOILES

Route de Vendays Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

La Nuit des Étoiles et Veillée Astronomique

C’est une soirée de découverte et de contemplation organisée à l’aérodrome

L’Observation du Ciel Un moment pour admirer les étoiles, les constellations et les planètes (à l’œil nu ou avec du matériel).

La Veillée Des échanges et des explications simples pour s’initier aux mystères de l’espace dans une ambiance détendue.

Le Cadre Une immersion nocturne en plein air, sur le site dégagé de l’aérodrome, loin des lumières de la ville.

En clair le rendez-vous idéal pour déconnecter, lever les yeux au ciel et passer une soirée paisible la tête dans les étoiles ! .

Route de Vendays Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 05 50

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English : LES NUITS DES ETOILES

L’événement LES NUITS DES ETOILES Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vendays-Montalivet