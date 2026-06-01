Les nuits des forêts Ambillou samedi 20 juin 2026.

Ambillou

Les nuits des forêts

La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Un événement pédagogique et festif pour célébrer les forêts.

de 16h à 22h Venez découvrir l’art des charpentiers japonais.

Soirée guinguette Concert

Un événement pédagogique et festif pour célébrer les forêts.

de 16h à 22h Venez découvrir l’art des charpentiers japonais.

Soirée guinguette Concert .

La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com

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English :

An educational and festive event to celebrate forests.

4pm to 10pm Discover the art of Japanese carpentry.

Guinguette evening Concert

L’événement Les nuits des forêts Ambillou a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE