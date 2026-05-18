Brussey

Les Nuits des Forêts Balade et ateliers

Brussey Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Balade découverte des arbres de 10 h à 12 h 30 (inscriptions obligatoires), avec Claudine Filiâtre. Et, ateliers en famille à partir de 14 h La Maison de la Nature et Gwladys Kamishibaï vous proposent des activités, ateliers pour toute la famille (Cyanotype, découverte de la ripisylve, balades sensorielles, traces et indices…). .

Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 75 49 contact@cpie-brussey.com

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English : Les Nuits des Forêts Balade et ateliers

L’événement Les Nuits des Forêts Balade et ateliers Brussey a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN