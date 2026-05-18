Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Nuits des Forêts Balade et ateliers Brussey

Les Nuits des Forêts Balade et ateliers Brussey

Les Nuits des Forêts Balade et ateliers Brussey samedi 20 juin 2026.

Ville : 70150 Brussey

Département : Haute-Saône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Brussey

Les Nuits des Forêts Balade et ateliers

Brussey Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Balade découverte des arbres de 10 h à 12 h 30 (inscriptions obligatoires), avec Claudine Filiâtre. Et, ateliers en famille à partir de 14 h La Maison de la Nature et Gwladys Kamishibaï vous proposent des activités, ateliers pour toute la famille (Cyanotype, découverte de la ripisylve, balades sensorielles, traces et indices…).   .

Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 75 49  contact@cpie-brussey.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Nuits des Forêts Balade et ateliers

L’événement Les Nuits des Forêts Balade et ateliers Brussey a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

À voir aussi à Brussey (Haute-Saône)