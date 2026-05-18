Les Nuits des Forêts Conférence Rue du Moulin Brussey

Brussey

Les Nuits des Forêts Conférence

Rue du Moulin CPIE de la Vallée de l’Ognon Brussey Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Conférence Voyage au cœur des arbres , animée par Claudine Filiâtre, Professeure émérite de l’Université Pasteur

de Besançon. Elle échangera avec le public sur les questions suivantes L’arbre, cet être vivant si familier, est utilisé pour nos nombreux usages, mais le connaissons-nous vraiment? Quand est-il apparu sur terre ? Quelle est son anatomie ? Comment vit-il ? Quels sont ses locataires ? Échange t-il des informations avec ses voisins ? .

Rue du Moulin CPIE de la Vallée de l’Ognon Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 75 49 contact@cpie-brussey.com

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English : Les Nuits des Forêts Conférence

L’événement Les Nuits des Forêts Conférence Brussey a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN