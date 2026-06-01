Les nuits des forêts en Périgord Noir Balade nocturne au son des oiseaux à Campagne Parking Château de Campagne Campagne vendredi 12 juin 2026.

Campagne

Les nuits des forêts en Périgord Noir Balade nocturne au son des oiseaux à Campagne

Parking Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:45:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

20h45. Introduction sur les contes et légendes du Périgord et reconnaissance des sons des principaux oiseaux nocturnes de la forêt de campagne. A partir de 12 ans. Sur réservation. Gratuit

Après une introduction sur les contes et légendes du Périgord orchestrée par une doctorante en Anthropologie, laissez-vous guider par un ornithologue de la LPO qui vous apprendra à reconnaitre les sons des principaux oiseaux nocturnes présents dans le massif forestier de Campagne.

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements pour la pluie (selon météo) et une lampe torche ou frontale pour le retour.

A partir de 12 ans. Animaux non acceptés.

Annulation si trop mauvais temps. .

Parking Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70 contact@cc-vh.fr

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English : Les nuits des forêts en Périgord Noir Balade nocturne au son des oiseaux à Campagne

20h45. Introduction to the tales and legends of the Périgord and recognition of the sounds of the main nocturnal birds of the country forest. Ages 12 and up. Reservations required. Free

L’événement Les nuits des forêts en Périgord Noir Balade nocturne au son des oiseaux à Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère