Saint-Géraud-de-Corps

Les nuits des forêts

Place de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion de l’événement national Les Nuits des Forêts, venez découvrir un lieu emblématique du patrimoine rural du Landais le Site de la Charbonnière, à Saint-Géraud-de-Corps. Le samedi 13 juin à 15h, partez pour une randonnée commentée et une visite guidée à travers les dix espaces thématiques qui composent ce site unique charbonnières, cabanes en brande, gemmage, petit patrimoine, espaces dédiés à la brande et à ses dérivés, forge ancienne, feuillardier, bassin et zones humides.

Cette immersion de deux heures vous permettra d’explorer la forêt, son histoire et les savoir-faire qui ont façonné le territoire. La visite sera enrichie par la présence de Marc Bonifier, fin connaisseur du patrimoine rural, qui partagera son expertise. Tout au long de la journée, le site restera accessible en visite libre pour permettre à chacun de découvrir à son rythme ce remarquable patrimoine. .

Place de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 compagnienordack@orange.fr

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English : Les nuits des forêts

L’événement Les nuits des forêts Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides