Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps
Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps mardi 30 juin 2026.
Saint-Géraud-de-Corps
Visite guidée de la charbonnière
Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Visite guidée de la charbonnière 10h. Différents espaces charbonnière, cabanes, gemmage, bassin, ruches…
Sur réservation. Gratuit 06 81 41 75 60 .
Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-04-22 par Vallée de l’Isle en Périgord