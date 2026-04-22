Saint-Géraud-de-Corps

Visite guidée de la charbonnière

Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Visite guidée de la charbonnière 10h. Différents espaces charbonnière, cabanes, gemmage, bassin, ruches…

Sur réservation. Gratuit 06 81 41 75 60 .

Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English :

L’événement Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-04-22 par Vallée de l’Isle en Périgord