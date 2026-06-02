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Spectacle en extérieur Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Spectacle en extérieur Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Spectacle en extérieur Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de la Charbonnière

Adresse : Chemin du Sud

Ville : 24700 Saint-Géraud-de-Corps

Département : Dordogne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Géraud-de-Corps

Spectacle en extérieur

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Programme
J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune, on ne voit
rien, on n’entend rien et, cependant quelque chose rayonne en
silence Saint Exupéry.
Un jour ce rêve s’est réalisé. Mes voyages, mes lectures, mes
rencontres m’ont inspiré des contes. J’aimerai vous faire rêver !
Nicole   .

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 

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English : Spectacle en extérieur

L’événement Spectacle en extérieur Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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