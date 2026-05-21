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Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Site de la Charbonnière

Ville : 24700 Saint-Géraud-de-Corps

Département : Dordogne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Géraud-de-Corps

Visite guidée de la charbonnière

Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Visite guidée de la charbonnière 10h. Différents espaces charbonnière, cabanes, gemmage, bassin, ruches…
Sur réservation. Gratuit 06 81 41 75 60   .

Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 

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English : Visite guidée de la charbonnière

L’événement Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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