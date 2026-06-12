Les nuits poreuses Le Bal Furieux et Une tâche sur le nez Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux samedi 20 juin 2026.

Périgueux

Les nuits poreuses Le Bal Furieux et Une tâche sur le nez

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Au programme

– Performance chorégraphique le Bal Furieux Atelier chorégraphique Mardi.

– Spectacle Une tâche sur le nez Atelier Adultes Jeudi.

Buvette et petite restauration sur place

Nous avons le plaisir de vous convier à la restitution annuelle des ateliers hebdomadaires de notre école, au théâtre Le Paradis galerie verbale du 16 au 21 juin 2025.

Une belle occasion de découvrir les talents de nos élèves et de partager un moment convivial.

Venez nombreux pour célébrer la créativité et le spectacle !

Cie Lazzi Zanni

Au programme

– Performance chorégraphique le Bal Furieux Atelier chorégraphique Mardi.

– Spectacle Une tâche sur le nez Atelier Adultes Jeudi.

Buvette et petite restauration sur place .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 06 38 66 ecolelazzizanni@gmail.com

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English : Les nuits poreuses Le Bal Furieux et Une tâche sur le nez

Program:

– Choreographic performance le Bal Furieux Choreographic workshop Tuesday.

– Performance Une tâche sur le nez Adult workshop Thursday.

Refreshments and snacks on site

L’événement Les nuits poreuses Le Bal Furieux et Une tâche sur le nez Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux