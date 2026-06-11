Les nuits poreuses Moi c’est Talia Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux
Les nuits poreuses Moi c’est Talia Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux dimanche 21 juin 2026.
Périgueux
Les nuits poreuses Moi c’est Talia
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Au programme
– Spectacle Moi c’est Talia Atelier Ados 2 Mercredi (14h15)
Buvette et petite restauration sur place
Nous avons le plaisir de vous convier à la restitution annuelle des ateliers hebdomadaires de notre école, au théâtre Le Paradis galerie verbale du 16 au 21 juin 2025.
Une belle occasion de découvrir les talents de nos élèves et de partager un moment convivial.
Venez nombreux pour célébrer la créativité et le spectacle !
Cie Lazzi Zanni
Au programme
– Spectacle Moi c’est Talia Atelier Ados 2 Mercredi (14h15)
Buvette et petite restauration sur place .
Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 06 38 66 ecolelazzizanni@gmail.com
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English : Les nuits poreuses Moi c’est Talia
Program:
– Moi c’est Talia show Teen Workshop 2 Wednesday (2:15pm)
Refreshments and snacks on site
L’événement Les nuits poreuses Moi c’est Talia Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux
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