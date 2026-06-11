Les nuits poreuses Moi c’est Talia Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux dimanche 21 juin 2026.

Périgueux

Les nuits poreuses Moi c’est Talia

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Au programme

– Spectacle Moi c’est Talia Atelier Ados 2 Mercredi (14h15)

Buvette et petite restauration sur place

Nous avons le plaisir de vous convier à la restitution annuelle des ateliers hebdomadaires de notre école, au théâtre Le Paradis galerie verbale du 16 au 21 juin 2025.

Une belle occasion de découvrir les talents de nos élèves et de partager un moment convivial.

Venez nombreux pour célébrer la créativité et le spectacle !

Cie Lazzi Zanni

Au programme

– Spectacle Moi c’est Talia Atelier Ados 2 Mercredi (14h15)

Buvette et petite restauration sur place .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 06 38 66 ecolelazzizanni@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les nuits poreuses Moi c’est Talia

Program:

– Moi c’est Talia show Teen Workshop 2 Wednesday (2:15pm)

Refreshments and snacks on site

L’événement Les nuits poreuses Moi c’est Talia Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux