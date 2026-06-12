Les nuits poreuses Zéphir et Alizé Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux mardi 16 juin 2026.

Périgueux

Les nuits poreuses Zéphir et Alizé

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Au programme

– Lecture théâtralisée avant le spectacle.

– Spectacle Zéphir et Alizé Atelier Enfants du Mardi.

– Performance chorégraphique à l’issue du spectacle Atelier chorégraphique Mardi.

Buvette et petite restauration sur place

Nous avons le plaisir de vous convier à la restitution annuelle des ateliers hebdomadaires de notre école, au théâtre Le Paradis galerie verbale du 16 au 21 juin 2025.

Une belle occasion de découvrir les talents de nos élèves et de partager un moment convivial.

Venez nombreux pour célébrer la créativité et le spectacle !

Cie Lazzi Zanni

Au programme

– Lecture théâtralisée avant le spectacle.

– Spectacle Zéphir et Alizé Atelier Enfants du Mardi.

– Performance chorégraphique à l’issue du spectacle Atelier chorégraphique Mardi.

Buvette et petite restauration sur place .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 06 38 66 ecolelazzizanni@gmail.com

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English : Les nuits poreuses Zéphir et Alizé

Program:

– Dramatized reading before the show.

– Zéphir et Alizé show Tuesday Children’s Workshop.

– Choreographic performance after the show Tuesday Choreographic Workshop.

Refreshments and snacks on site

L’événement Les nuits poreuses Zéphir et Alizé Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux