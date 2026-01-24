Les Océanes FGL Dune Biscarrosse

Les Océanes FGL

Dune 720 Boulevard des sables Biscarrosse Landes

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Plateau radiophonique unique en son genre, premier plateau de radio FM éco-responsable de France avec artistes internationaux et nationaux, les Océanes incarnent la communion festive de toutes les classes sociales

Situé sur le Boulevard des Sables, écrin historique de l’événement, au pied d’une dune et d’un trait de côte que nous devons tous protéger et valoriser

10 000 spectateurs attendus sur la Dune verte de Biscarrosse-plage avec pique-nique possible sur l’herbe et actions éco-responsables

PROGRAMMATION 2025

– Trois Cafés Gourmandes

– Aurélien Vivos (The Voice 2023)

– Esmée

– Linh

– Julie Zenatti

– Lusaint

– 21 Juin Le Duo

– Marie Sarah

– Nej’

– DJ Set Lia Moon

En live sur le site de la station .

Dune 720 Boulevard des sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 19 19 herve@frequencegrandslacs.fr

