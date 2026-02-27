Les Oenolions 2026 Mercurey

Les Oenolions 2026

Salle des Fêtes de Mercurey Mercurey Saône-et-Loire

2026-03-26

2026-03-26

2026-03-26

Vente caritative aux Enchères de Vins de la Côte Chalonnaise. Vente animée par Daniel Church, commissaire-priseur, et Guillaume Le Bras, œnologue. Les bénéfices de cette vente seront intégralement consacrés à des actions en faveur du handisport. L’action est soutenue par la générosité des vignerons locaux. .

Salle des Fêtes de Mercurey Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 22 24 09 roelof.ligtmans@gmail.com

