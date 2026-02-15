Les oiseaux du marais de Blonville-Villers, Avenue Jean Moulin, Villers-sur-Mer
Les oiseaux du marais de Blonville-Villers, Avenue Jean Moulin, Villers-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Les oiseaux du marais de Blonville-Villers Samedi 9 mai, 09h30 Avenue Jean Moulin Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Ces marais s’étendent sur près de 120 ha et offrent aux oiseaux un lieu de quiétude pour leur nidification. La sortie sera l’occasion pour nous de découvrir une partie d’entre eux : cigognes, foulques, héron… et bien d’autres.
(4km/2h) – Niveau 2
Avenue Jean Moulin Avenue Jean Moulin Entrée devant le plan d’eau VILLERS-SUR-MER Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}]
Ces marais s’étendent sur près de 120 ha et offrent aux oiseaux un lieu de quiétude pour leur nidification. La sortie sera l’occasion pour nous de découvrir une partie d’entre eux : cigognes, foul…
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