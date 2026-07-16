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Les oiseaux et habitats naturels au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Les oiseaux et habitats naturels au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Les oiseaux et habitats naturels au Parc du Grand Blottereau Mercredi 16 septembre, 10h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T12:00:00+02:00

En haut d’un arbre ou au ras du sol, les oiseaux se partagent les strates végétales : lors de cette séance, apprenez l’importance de la diversité des habitats en observant les oiseaux.

En savoir plus

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 82 02 97 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22&page=0 »}]
Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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