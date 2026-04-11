Les oiseaux sous tous les angles ! Domaine de Menez Meur Hanvec
Les oiseaux sous tous les angles ! Domaine de Menez Meur Hanvec mercredi 15 avril 2026.
Hanvec
Les oiseaux sous tous les angles !
Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 13:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Pourquoi les becs des oiseaux ne sont pas tous les mêmes ? A quoi servent leurs plumes ? Pourquoi leurs œufs n’ont pas tous la même couleur ? Comment reconnaître un pinson, un bruant jaune…?
Venez rencontrer nos animateurs sur le stand dédié aux oiseaux à la ferme pédagogique ! A travers de petites activités, nous vous invitons à découvrir ces animaux et essayer d’en observer ! N’hésitez pas à vous arrêter au cours de votre visite.
En accès libre. .
Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les oiseaux sous tous les angles !
L’événement Les oiseaux sous tous les angles ! Hanvec a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Hanvec (Finistère)
- La grande chasse aux œufs Domaine de Menez Meur Hanvec 11 avril 2026
- Débardage à cheval Domaine de Menez Meur Hanvec 16 avril 2026
- Un dragon dans la mare Hanvec 21 avril 2026