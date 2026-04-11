Les oiseaux sous tous les angles ! Domaine de Menez Meur Hanvec

Hanvec

Les oiseaux sous tous les angles !

Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 13:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Pourquoi les becs des oiseaux ne sont pas tous les mêmes ? A quoi servent leurs plumes ? Pourquoi leurs œufs n’ont pas tous la même couleur ? Comment reconnaître un pinson, un bruant jaune…?

Venez rencontrer nos animateurs sur le stand dédié aux oiseaux à la ferme pédagogique ! A travers de petites activités, nous vous invitons à découvrir ces animaux et essayer d’en observer ! N’hésitez pas à vous arrêter au cours de votre visite.

En accès libre. .

Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English : Les oiseaux sous tous les angles !

L’événement Les oiseaux sous tous les angles ! Hanvec a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS