Combien pèse le cheval de trait breton ? Quel est le plus petit mouton du monde ? Le petit du cochon s’appelle-t-il porcinet, cochonnet ou porcelet ? Que fait une vache canadienne dans un élevage breton ?

Nos animateurs vous donnent la clef des champs et vous emmènent à la rencontre des animaux de la ferme de Menez Meur moutons, chèvres, vaches, chevaux et cochons. Les 12 races domestiques bretonnes élevées au domaine n’auront plus de secrets pour vous. Et pour un moment inoubliable en famille rencontrez le petit veau glazik né au domaine et nourrissez les animaux à la ferme pédagogique !

– Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

– Bottes et imperméable en cas de pluie.

– Tout public, accessibilité PMR .

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

