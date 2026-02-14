Visite La plage de Lanvoy et ses fossiles Parking de la chapelle de Lanvoy Hanvec

Hanvec

Visite La plage de Lanvoy et ses fossiles

Parking de la chapelle de Lanvoy 1 place de la Chapelle Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

La plage de Lanvoy et ses fossiles une histoire vieille de 400 millions d’années !

La rade de Brest est une région riche en fossiles bien connus des paléontologues depuis des décennies. Figés aujourd’hui dans les roches des plages de la rade, ils sont les témoins d’une vie qui a prospéré il y a près de 400 millions d’années.

La visite propose de découvrir les secrets de la plage de Lanvoy directement sur le terrain.

Nous observerons et verrons comment reconnaître les principaux types de roches (granites, grès, calcaires, schistes…) et les grands groupes d’animaux fossiles (coraux, mollusques, trilobites…) qui ont vécu dans la rade à une période de l’histoire de la Terre où la Bretagne montrait un paysage totalement différent comparé à celui que nous connaissons.

– Réservation obligatoire.

– Nombre de places limité. .

Parking de la chapelle de Lanvoy 1 place de la Chapelle Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 6 71 28 63 72

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English :

L’événement Visite La plage de Lanvoy et ses fossiles Hanvec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS