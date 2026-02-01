Sac à dos landes Domaine De Menez Meur Hanvec

Sac à dos landes

Une activité ludique à faire en famille: partez à la découverte du domaine avec le sac à dos landes !

C’est un outil gratuit qui permet de parcourir le sentier des landes du domaine de Menez Meur en découvrant les espèces végétales et animales qui y vivent. À l’intérieur, du matériel d’observation et des supports pédagogiques sont à votre disposition jumelles, loupe, puzzle, moulages d’empreintes d’animaux… À chacune des 11 étapes du parcours, une borne sur le sentier vous indique le symbole de l’activité proposée ainsi que le matériel à tirer du sac.

Venez tester vos connaissances, aiguiser votre œil de pisteur et devenez botaniste d’un jour tout en vous amusant !

– Demandez le sac à dos landes à l’accueil !

– Bottes et imperméable en cas de pluie

– Dernier départ 2h avant la fermeture. .

Domaine De Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

