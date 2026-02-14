Promenons nous dans les bois avec le Kit Koad ! Domaine de Menez Meur Hanvec

Hanvec

Promenons nous dans les bois avec le Kit Koad !

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Partez à l’aventure sur le sentier forestier avec le kit Koad !

Équipés du Kit Koad (Koad signifie Forêt en breton et se prononce Koat), lancez-vous à la découverte de la forêt et de ses habitants. A l’intérieur du kit vous trouverez un livret ainsi que du matériel pour réaliser à votre rythme différentes activités ludiques le long des 2 km du sentier.

Identifier les feuilles, repérer les traces des animaux, mesurer la taille d’un arbre avec nos baguettes magiques… Les bois de Menez Meur n’auront plus de secrets pour vous !

Tout public, durée 1h30.

Demandez le Kit Koad à l’accueil du Domaine, il est gratuit !

– Prévoir bottes et imperméables en cas de pluie. .

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English : Promenons nous dans les bois avec le Kit Koad !

L’événement Promenons nous dans les bois avec le Kit Koad ! Hanvec a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS