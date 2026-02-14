Hanvec

Les rencontres de Menez Meur

Domaine du Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Musique, danse, langue bretonne, chant, broderie, feist-deiz… Une journée pour partager notre culture ! Les Rencontres de Menez Meur, c’est le rendez-vous incontournable des amoureux de la culture bretonne au cœur des monts d’Arrée. On y retrouve chaque année

Des concours de danse et de musique organisés par les fédérations Kenleur Penn ar Bed et Sonerion Penn ar Bed.

Des ateliers d’initiation et des rencontres gouren et jeux bretons, chant, langue bretonne, broderie, instruments et musique traditionnels, jeux buissonniers, confection de crêpes… Tout l’après-midi, la diversité et la vitalité des pratiques culturelles sont à l’honneur. Venez rencontrer l’ensemble des partenaires sur leurs stands !

Programme de l’édition 2026 à venir ! .

Domaine du Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English : Les rencontres de Menez Meur

L’événement Les rencontres de Menez Meur Hanvec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS