Cap à loup’est !

Domaine De Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-25 16:45:00

2026-02-17 2026-02-25

Saviez-vous que l’expression à la queue leu leu est directement inspirée du loup ? Que le loup mange des myrtilles ? Qu’il respecte deux chefs de meute, un mâle et une femelle ?

Envie d’en savoir plus sur cet animal mystérieux, sa vie à l’état sauvage, son histoire et les croyances qui l’entourent ? Nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer Oanel et Oregan, les deux louves qui vivent sur le domaine. Nos animateurs pourront répondre à toutes vos questions !

– Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou par mail à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

– Bottes et imperméable en cas de pluie. .

Domaine De Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

