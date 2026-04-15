Les Olympiades de Reuil Place Godard Cœur-de-la-Vallée
Les Olympiades de Reuil Place Godard Cœur-de-la-Vallée dimanche 24 mai 2026.
Cœur-de-la-Vallée
Les Olympiades de Reuil
Place Godard Centre village Cœur-de-la-Vallée Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à une journée exceptionnelle placée sous le signe du sport, du jeu et de la bonne humeur, le dimanche 24 mai 2026, à Reuil (Coeur-de-la-Vallée) ! Venez relever les défis en famille lors de cette édition des Olympiades de Reuil.
Au programme Jeux gratuits pour tous les participants, Tombola avec de nombreux lots à gagner, Espace Snacks pour se restaurer et se rafraîchir tout au long de la journée.
Ambiance musicale et festive garantie !
Conditions de participation Familles de 3 à 5 personnes À partir de 5 ans
Inscriptions OBLIGATOIRES avant le 1er mai 2026. .
Place Godard Centre village Cœur-de-la-Vallée 51480 Marne Grand Est +33 6 75 03 70 22
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English : Les Olympiades de Reuil
L’événement Les Olympiades de Reuil Cœur-de-la-Vallée a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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