Les opérettes près de chez vous, le retour Le Vignon-en-Quercy
Les opérettes près de chez vous, le retour Le Vignon-en-Quercy dimanche 9 août 2026.
Le Vignon-en-Quercy
Les opérettes près de chez vous, le retour
Salle des fêtes Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert d'opérettes mêlant bonne humeur, dérision et envie de partage, piano, soprano, mezzo-soprano, ténor et baryton
Verre de l'amitié offert
Concert d'opérettes mêlant bonne humeur, dérision et envie de partage, piano, soprano, mezzo-soprano, ténor et baryton
Verre de l'amitié offert
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Salle des fêtes Le Vignon-en-Quercy 46600 Lot Occitanie +33 6 72 28 39 49
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English :
Concert of operettas combining good humor, derision and the desire to share, piano, soprano, mezzo-soprano, tenor and baritone
Verre de l'amitié offert
L’événement Les opérettes près de chez vous, le retour Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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