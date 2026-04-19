Le Vignon-en-Quercy

Les opérettes près de chez vous, le retour

Salle des fêtes Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert d'opérettes mêlant bonne humeur, dérision et envie de partage, piano, soprano, mezzo-soprano, ténor et baryton

Verre de l'amitié offert

Concert d'opérettes mêlant bonne humeur, dérision et envie de partage, piano, soprano, mezzo-soprano, ténor et baryton

Verre de l'amitié offert

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Salle des fêtes Le Vignon-en-Quercy 46600 Lot Occitanie +33 6 72 28 39 49

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English :

Concert of operettas combining good humor, derision and the desire to share, piano, soprano, mezzo-soprano, tenor and baritone

Verre de l'amitié offert

L’événement Les opérettes près de chez vous, le retour Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne