Marché artisanal à Canopy avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy
lundi 10 août 2026 · avenue des Messageries · Le Vignon-en-Quercy
Informations pratiques
Le Vignon-en-Quercy
Marché artisanal à Canopy
avenue des Messageries Magasin bio Canopy Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-10 13:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Venez découvrir le petit marché d'été accompagné de la douceur de la chanteuse Chloé Dunn , violoniste et compositrice
Bonne nouvelle ! Il y aura aussi a manger sur place
Du côté de l'Artisanat Local vous retrouvez diverses créations cosmétiques, jeux en bois, bijoux, vêtements, cuir, paniers…
Un tourneur sur bois sera également présent et vous pourrez assister à une démonstration
Venez découvrir le petit marché d'été accompagné de la douceur de la chanteuse Chloé Dunn , violoniste et compositrice
Bonne nouvelle ! Il y aura aussi a manger sur place
Du côté de l'Artisanat Local vous retrouvez diverses créations cosmétiques, jeux en bois, bijoux, vêtements, cuir, paniers…
Un tourneur sur bois sera également présent et vous pourrez assister à une démonstration
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avenue des Messageries Magasin bio Canopy Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 7 69 60 32 01
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English :
Come discover the small summer market, accompanied by the sweet melodies of singer, violinist, and composer Chloé Dunn
Good news! There will also be food available on-site
As for local crafts, you’ll find a variety of creations: cosmetics, wooden toys, jewelry, clothing, leather goods, baskets…
A woodturner will also be present, and you’ll be able to watch a demonstration
L’événement Marché artisanal à Canopy Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Vallée de la Dordogne