Marché artisanal à Canopy avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy

lundi 10 août 2026 · avenue des Messageries · Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Marché artisanal à Canopy

avenue des Messageries Magasin bio Canopy Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:30:00

fin : 2026-08-10 13:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Venez découvrir le petit marché d'été accompagné de la douceur de la chanteuse Chloé Dunn , violoniste et compositrice

Bonne nouvelle ! Il y aura aussi a manger sur place

Du côté de l'Artisanat Local vous retrouvez diverses créations cosmétiques, jeux en bois, bijoux, vêtements, cuir, paniers…

Un tourneur sur bois sera également présent et vous pourrez assister à une démonstration

Venez découvrir le petit marché d'été accompagné de la douceur de la chanteuse Chloé Dunn , violoniste et compositrice

Bonne nouvelle ! Il y aura aussi a manger sur place

Du côté de l'Artisanat Local vous retrouvez diverses créations cosmétiques, jeux en bois, bijoux, vêtements, cuir, paniers…

Un tourneur sur bois sera également présent et vous pourrez assister à une démonstration

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avenue des Messageries Magasin bio Canopy Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 7 69 60 32 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the small summer market, accompanied by the sweet melodies of singer, violinist, and composer Chloé Dunn

Good news! There will also be food available on-site

As for local crafts, you’ll find a variety of creations: cosmetics, wooden toys, jewelry, clothing, leather goods, baskets…

A woodturner will also be present, and you’ll be able to watch a demonstration

L’événement Marché artisanal à Canopy Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Vallée de la Dordogne