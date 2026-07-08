Les oubliées Les rias 2026 Rue Jacques Cambry Quimperlé
vendredi 28 août 2026 · Rue Jacques Cambry · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Les oubliées Les rias 2026
Rue Jacques Cambry Devant la maison France-Service Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:33:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Quatre circassiennes fouillent dans leurs mémoires, leurs corps et leurs souvenirs pour faire surgir des figures de femmes effacées de l’histoire. Au travers de témoignages intimes, elles nous amènent à la découverte de portraits de femmes oubliées. Dans l’élan d’un trapèze ballant, en rotation dans une roue, suspendue à une corde ou dans un cerceau, en rap ou a cappella, elles vont nous faire voyager dans le temps et dans l’histoire.
Un hommage vibrant à celles que les récits officiels ont trop souvent invisibilisées. .
Rue Jacques Cambry Devant la maison France-Service Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les oubliées Les rias 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes Place de la Salle Omnisports Quimperlé 8 juillet 2026
- Atelier papier Médiathèque Quimperlé 8 juillet 2026
- Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé 8 juillet 2026
- Session musiques et danses bretonnes, La Loco, Quimperlé 8 juillet 2026
- Randonnée découverte du patrimoine de Quimperlé en kayak Canoë Kayak Club de Quimperlé Quimperlé 9 juillet 2026