Les oubliées Les rias 2026 Rue Jacques Cambry Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Les oubliées Les rias 2026

Rue Jacques Cambry Devant la maison France-Service Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:33:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Quatre circassiennes fouillent dans leurs mémoires, leurs corps et leurs souvenirs pour faire surgir des figures de femmes effacées de l’histoire. Au travers de témoignages intimes, elles nous amènent à la découverte de portraits de femmes oubliées. Dans l’élan d’un trapèze ballant, en rotation dans une roue, suspendue à une corde ou dans un cerceau, en rap ou a cappella, elles vont nous faire voyager dans le temps et dans l’histoire.

Un hommage vibrant à celles que les récits officiels ont trop souvent invisibilisées. .

Rue Jacques Cambry Devant la maison France-Service Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les oubliées Les rias 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS