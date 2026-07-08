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AGENDA · Quimperlé

Les oubliées Les rias 2026 Rue Jacques Cambry Quimperlé

vendredi 28 août 2026 · Rue Jacques Cambry · Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:33:00
Lieu
Rue Jacques Cambry
Adresse
Devant la maison France-Service
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Les oubliées Les rias 2026

Rue Jacques Cambry Devant la maison France-Service Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:33:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Quatre circassiennes fouillent dans leurs mémoires, leurs corps et leurs souvenirs pour faire surgir des figures de femmes effacées de l’histoire. Au travers de témoignages intimes, elles nous amènent à la découverte de portraits de femmes oubliées. Dans l’élan d’un trapèze ballant, en rotation dans une roue, suspendue à une corde ou dans un cerceau, en rap ou a cappella, elles vont nous faire voyager dans le temps et dans l’histoire.
Un hommage vibrant à celles que les récits officiels ont trop souvent invisibilisées.   .

Rue Jacques Cambry Devant la maison France-Service Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Les oubliées Les rias 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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