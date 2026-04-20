Les Palabreurs Juniors Hall du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer
Les Palabreurs Juniors Hall du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer mercredi 29 avril 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Les Palabreurs Juniors
Hall du centre culturel 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Du 25 au 30 avril, Saint-Palais-sur-Mer célèbre la littérature avec la 12ème édition du festival Les Palabreurs A la bonne heure! Le temps dans la littérature .
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Hall du centre culturel 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
From April 25 to 30, Saint-Palais-sur-Mer celebrates literature with the 12th edition of Les Palabreurs festival: A la bonne heure! Time in literature .
L’événement Les Palabreurs Juniors Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique
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