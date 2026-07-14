Informations pratiques

LES PARAVENTS, JEAN GENET / ARTHUR NAUZYCIEL Théâtre National de Bretagne Rennes 15 – 18 décembre Ille-et-Vilaine

Dans une langue unique, Jean Genet nous emporte et illumine le monde des morts et le monde des vivants en divers tableaux qui composent un fascinant rituel politique et poétique.

Publiée en 1961, en pleine guerre d’Algérie (1954 – 1962), la pièce « Les Paravents », considérée par Genet comme « le sommet de son œuvre théâtrale » a dû attendre 1966 avant d’être montée à Paris et d’y provoquer un immense scandale.

La pièce est certainement l’un des piliers fondateurs du théâtre français contemporain. Roger Blin crée Les Paravents au Théâtre de l’Odéon en 1966 et le scandale sera énorme, certains n’y voyant qu’une offense faite à la France. Se déroulant dans un pays arabe colonisé par les Européens, son point de départ est le reflet et le chaos de la guerre d’Algérie. Avec cette fresque épique et insolente qui convoque une centaine de personnages, Genet déjoue et affole nos codes et nos attentes. Dans une langue unique, il nous emporte et illumine le monde des morts et le monde des vivants en divers tableaux qui composent un fascinant rituel politique et poétique.

60 ans après la création, 16 acteurs et actrices forment cette communauté humaine qui raconte aussi une histoire de l’immigration en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-15T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-18T23:30:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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