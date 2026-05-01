Les parcours du coeur Salle des Fêtes Courlans
Les parcours du coeur Salle des Fêtes Courlans samedi 30 mai 2026.
Courlans
Les parcours du coeur
Salle des Fêtes 330 Rue Robert Morland Courlans Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Parcours familial libre de 5 km
Parcours libre de 12 km .
Salle des Fêtes 330 Rue Robert Morland Courlans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 55 31 95
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English : Les parcours du coeur
L’événement Les parcours du coeur Courlans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION