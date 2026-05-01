Les parcours du coeur Salle des Fêtes Courlans

Courlans

Les parcours du coeur

Salle des Fêtes 330 Rue Robert Morland Courlans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Parcours familial libre de 5 km

Parcours libre de 12 km .

Salle des Fêtes 330 Rue Robert Morland Courlans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 55 31 95

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English : Les parcours du coeur

L’événement Les parcours du coeur Courlans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION