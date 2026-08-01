Les Pastorales Découverte de la Géobiologie Bonnefond
dimanche 16 août 2026 · Bonnefond
Informations pratiques
Bonnefond
Les Pastorales Découverte de la Géobiologie
Devant l’église Bonnefond Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:45:00
fin : 2026-08-16 16:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Découvrez avec Joël MANIVEL quelles sont les énergies qui circulent sous nos pieds et leur influence sur le nature et sur nous.
Adultes et ados, gratuit, pas de réservation. .
Devant l’église Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34
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English :
L’événement Les Pastorales Découverte de la Géobiologie Bonnefond a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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