Informations pratiques

Bonnefond

Les Pastorales Découverte de la Géobiologie

Devant l’église Bonnefond Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:45:00

fin : 2026-08-16 16:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Découvrez avec Joël MANIVEL quelles sont les énergies qui circulent sous nos pieds et leur influence sur le nature et sur nous.

Adultes et ados, gratuit, pas de réservation. .

Devant l’église Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Pastorales Découverte de la Géobiologie Bonnefond a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze