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AGENDA · Bonnefond

Les Pastorales Découverte de la Géobiologie Bonnefond

dimanche 16 août 2026 · Bonnefond

Les Pastorales Découverte de la Géobiologie Bonnefond

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
14:45:00
Adresse
Devant l'église
Ville
19170 Bonnefond
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Bonnefond

Les Pastorales Découverte de la Géobiologie

Devant l’église Bonnefond Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:45:00
fin : 2026-08-16 16:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Découvrez avec Joël MANIVEL quelles sont les énergies qui circulent sous nos pieds et leur influence sur le nature et sur nous.
Adultes et ados, gratuit, pas de réservation.   .

Devant l’église Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34 

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English :

L’événement Les Pastorales Découverte de la Géobiologie Bonnefond a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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