Les Pastorales Vannerie sauvage Devant le Foyer rural Bonnefond
mercredi 19 août 2026 · Devant le Foyer rural · Bonnefond
Informations pratiques
Bonnefond
Les Pastorales Vannerie sauvage
Devant le Foyer rural Chadebec Bonnefond Corrèze
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Dans le cadre des Pastorales, suivez Pierre Contamine et apprenez à reconnaître les plantes, à les collecter pour fabriquer des objets en vannerie.
35€ la journée, tout public adulte, débutant ou non.
Inscription obligatoire auprès de l’animateur. Pique-nique tiré du sac le midi. .
Devant le Foyer rural Chadebec Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 47 24 97
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English :
L’événement Les Pastorales Vannerie sauvage Bonnefond a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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