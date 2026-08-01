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AGENDA · Bonnefond

Les Pastorales Vannerie sauvage Devant le Foyer rural Bonnefond

mercredi 19 août 2026 · Devant le Foyer rural · Bonnefond

Les Pastorales Vannerie sauvage Devant le Foyer rural Bonnefond

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Devant le Foyer rural
Adresse
Chadebec
Ville
19170 Bonnefond
Département
Corrèze
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif

Bonnefond

Les Pastorales Vannerie sauvage

Devant le Foyer rural Chadebec Bonnefond Corrèze

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Dans le cadre des Pastorales, suivez Pierre Contamine et apprenez à reconnaître les plantes, à les collecter pour fabriquer des objets en vannerie.
35€ la journée, tout public adulte, débutant ou non.
Inscription obligatoire auprès de l’animateur. Pique-nique tiré du sac le midi.   .

Devant le Foyer rural Chadebec Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 47 24 97 

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English :

L’événement Les Pastorales Vannerie sauvage Bonnefond a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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