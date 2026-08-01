Les Pastorales Vannerie sauvage Devant le Foyer rural Bonnefond

Informations pratiques

Bonnefond

Les Pastorales Vannerie sauvage

Devant le Foyer rural Chadebec Bonnefond Corrèze

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Dans le cadre des Pastorales, suivez Pierre Contamine et apprenez à reconnaître les plantes, à les collecter pour fabriquer des objets en vannerie.

35€ la journée, tout public adulte, débutant ou non.

Inscription obligatoire auprès de l’animateur. Pique-nique tiré du sac le midi. .

Devant le Foyer rural Chadebec Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 47 24 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Pastorales Vannerie sauvage Bonnefond a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze