Lignol

Les Patrimoines de l’été le jardin du Coscro

Crosco Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une visite à ne pas manquer pour les passionnés de jardins historiques celui du Coscro du 17 siècle fait l’objet d’une véritable renaissance depuis le début des années 2000, sa restauration est reconnue comme exemplaire. Par Daniel et Sylvie Piquet, propriétaires du château du Coscro. .

Crosco Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Les Patrimoines de l’été le jardin du Coscro Lignol a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan