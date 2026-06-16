Les Patrimoines de l’été le manoir de Kerduel Lignol jeudi 27 août 2026.

Lignol

Les Patrimoines de l’été le manoir de Kerduel

Kerduel Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Toute l’histoire de l’édifice se révèle dans l’évolution de son architecture qui présente logis et tour d’escalier du 16e siècle, un autre corps de logis du 17e siècle, ainsi que des ajouts aux 18e et 19e siècles. Une passionnante nouveauté au programme, à découvrir cette année. RDV à 14h30 sur site, avec François ADDA, propriétaire des lieux. Sur inscription. .

Kerduel Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Les Patrimoines de l’été le manoir de Kerduel Lignol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan