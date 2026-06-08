Les paysanneries Site des Paysanneries Masquières mercredi 29 juillet 2026.

Masquières

Les paysanneries

Site des Paysanneries 1012 Route des Paysanneries Masquières Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Spectacle en nocturne à 21h précédé d’un marché gourmand.

Renseignements et réservations par téléphone. .

Site des Paysanneries 1012 Route des Paysanneries Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 59 83 15

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English : Les paysanneries

L’événement Les paysanneries Masquières a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne